孫文學校總校長張亞中將於1月31日（五）下午三時，前往中國國民黨中央黨部領表，參與黨主席補選。但根據國民黨內規，當過國民黨中央委員的人才能參選，張亞中不符資格，而他也表示自己領表後不會進行黨員聯署。

張亞中呼籲，在嚴重挫敗後，國民黨需要重新改造，大破大立，請國民黨不要再以落後、不合理、不合民主開放精神，只是為了保障小圈圈內黨員權利的資格限制來阻礙黨員參選。國民黨要開大門、走大路，才能廣納天下英才為黨奉獻。

張亞中也表示，在輿論壓力下，黨部已同意在領表時提供黨員名冊，但任何人都知道，要在三天之內完成連署，又適逢武漢冠狀病毒漫延，除了代抄造假，幾無可能完成親筆連署，因此，他即使在領表後，也不會進行連署。

為使國民黨黨員能有權參選、清白參選，張亞中也呼籲黨中央在審查時，廢除「資格限制」與「連署需要」此兩項落後的陳規舊痾。

張亞中認為，國民黨需要的是大破大立的革命性改造，舊有體制必須全面翻新、新的論述必須重新確定。黨主席的補選，如果只是形式性或程序性的過渡需要，意義實在不大。「百日維新」是他參選的承諾，讓國民黨做出革命性的重新改造。「百日維新」方向如下：

一、他參選，會重拾中國國民黨初衷，提出本黨應有的靈魂、理念、價值、論述及決策結構，讓國民黨有繼續存在的價值。自當選起，透過請益、協商、辯論，二個月內再確定黨的大路線，讓世人了解中國國民黨的存在價值與治國理念。

二、自當選起，三個月之內完成黨籍重檢，認同國民黨未來的理念、大論述及決策結構者，可以選擇延續黨籍，泛藍陣營或無黨籍者，也可加入國民黨。

三、自當選起，三個月之內完成國民黨的電腦投票系統，爾後黨主席、中常委、中央委員、黨代表的選舉均以電腦投票完成，在全球的黨員均可方便參與投票。

四、在完成上述工作後，自動放棄未來任期，立即啟動進行新任黨主席、中常委、中央委員、黨代表，新一屆的重新選舉，每一項職務，任何黨員都有選舉權與被選舉權。國民黨打掉重練，一切從頭開始。

(中時 )