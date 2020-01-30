今年台灣燈會將於下周六元宵節當天，在台中市后里森林園區盛大登場，一連展出16天。適逢新型冠狀病毒疫情影響，國內已出現8起病例，是否停辦燈會？交通部觀光局今日表示，燈會目前如期舉辦，明天將與台中市政府討論如何加強防疫。

對於燈會是否會停辦？觀光局表示，還在評估中，明天將跟台中市政府開會，看是否能加強應變措施，並配合疾管署做應對，未來將視疫情發展決定。

(中時 )