台灣燈會如期舉辦 觀光局明討論防疫措施 14:182020/01/30 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣燈會目前如期舉辦。（本報資料照／陳世宗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年台灣燈會將於下周六元宵節當天，在台中市后里森林園區盛大登場，一連展出16天。適逢新型冠狀病毒疫情影響，國內已出現8起病例，是否停辦燈會？交通部觀光局今日表示，燈會目前如期舉辦，明天將與台中市政府討論如何加強防疫。 對於燈會是否會停辦？觀光局表示，還在評估中，明天將跟台中市政府開會，看是否能加強應變措施，並配合疾管署做應對，未來將視疫情發展決定。 (中時 ) #燈會 #台中市 #觀光局 #交通部 #中市政府 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 喜PO兒子返台遊玩照 武漢男家人拒訪視 14:382020/01/26 生活 台中男自武漢返台 趴趴走還拒絕市府訪視 16:032020/01/26 生活 武漢返台民眾趴趴走 綠營批防疫虛設 17:572020/01/26 生活 疫情燒 交通部：陸湖北團今全數離台 14:552020/01/27 生活 台中市府議會 取消新春團拜 14:352020/01/28 政治 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 台中市電影院業者防疫 第一線工作人員配戴口罩 18:522020/01/28 生活 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 交通部新春團拜取消 研商觀光業紓困計畫 12:382020/01/30 生活 武漢肺炎雙重衝擊 交通部開出5藥方 12:582020/01/30 生活 生活熱門新聞 一般口罩非醫療級 從這看出真假 - 生活 武漢肺炎會二次感染？醫師答案驚人 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 好市多驚爆搶購潮！ 這款缺貨商品回來了 - 生活 戴口罩防眼鏡起霧 這招真的有效 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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