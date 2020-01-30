營建泥作職類競賽實況。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府為發揚魯班公工藝精神，吸引更多青年勞工、學生投入技職行業，特舉辦第5屆巧聖技藝新秀選拔活動，有木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆藝創作、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計(含建築設計與室內設計組)、自行車組裝、中式米食及美容美髮共11職類，總獎金超過110萬元，即日起至3月6日受理報名，歡迎踴躍參賽。

勞工局表示，今年活動不同以往，以強化新秀競賽方向擴大辦理，參賽資格原則上為18歲至29歲青年，但考量部分職類如木雕、漆工藝、裝潢木工職類的學習歷程及從業經驗，參賽年齡提高為35歲以下；營建泥作職類為2人一組，其中1人參賽年齡向上提高至40歲以下，希望廣邀全國技職好手報名競賽。

勞工局指出，競賽活動試題將以魯班公技藝傳承精神，融入台中在地特色及文化，並結合青年就創業為命題方向。各職類競賽第一名將頒發獎金2萬元、第二名1萬5000元、第三名1萬元、佳作六名每名5000元、入選獎每名獎金1000元，總獎金超過110萬元。

活動報名時間自即日起至3月6日下午5時止(以郵戳為憑)，各職類報名簡章請至勞工局網站下載，並以郵寄或親送至勞工局。詳細競賽資訊可電洽04-22289111分機35612呂小姐。

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