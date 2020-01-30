行政院長蘇貞昌今（30）日在行政院會表示，2020年全球經濟面對武漢肺炎的劇烈衝擊，以及國際貿易紛爭、地緣政治等經濟風險，但內需可望持續驅動國內經濟成長，請相關部會密切掌握國際情勢變化及疫情發展，並從中尋找新機會，掌控全球供應鏈重組契機。

蘇貞昌指示各相關部會持續留意美中貿易談判進展，嚴密關注非洲豬瘟與武漢肺炎等疫情，對台灣產業可能帶來的各方面影響，並適時掌握、給予產業必要協助，持續吸引高階製造產業鏈與資金回台，建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心。

蘇貞昌聽取國發會「2020經濟情勢展望」報告後指出，政府近年來推動經濟轉型創新、優化投資環境，為國人加薪減稅，透過前瞻基礎建設帶動投資、擴大內需，台灣經濟已走出過去停滯不前困境，目前資金進來的增多、出去的減少。

蘇貞昌表示，主計總處日前已公布台灣去年第四季經濟成長率達3.38％，為連4季走升、並創近6季最高，全年經濟成長率上修至2.73％，居亞洲四小龍之首。今年經濟成長率預期仍能維持2.72％，希望大家繼續努力。

蘇貞昌指示各部會，針對內需方面整體盤點並提出計畫，在現有基礎上進一步擴大投資、消費，帶動整體產業再成長。除了目前積極推動的三大投資台灣方案、落實公共建設執行、媒合民間參與公共建設外，亦應持續精進減輕民眾負擔的各項措施，帶動民間消費力道。

國發會表示，2020年國際經濟復甦動能仍疲緩，但內需對台灣經濟成長貢獻逾8成，可望持續驅動經濟成長。近期主要機構陸續上調2020年台灣經濟成長率預測，約介於2.36～2.72％間，續呈現溫和擴張態勢，顯示致力推動經濟轉型，已逐漸展現抵禦國際經濟逆風效果。

(時報資訊)