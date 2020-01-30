民進黨吳怡農敗給國民黨立委蔣萬安後，人氣卻仍未減，擁有一大票「農粉」，引發各界關注他未來動向。吳怡農30日上廣播節目受訪重申，他絕對沒資格選台北市長，也沒打算入閣，但團隊還沒有完全解散，會成立協會，繼續推動公民權下修18歲、軍校改革等議題。

吳怡農表示，一個落選的立委絕對沒有資格談市長或任何選舉，且他連入閣的打算也沒有，不僅沒這回事，民進黨也沒人跟他談過，但他仍會對公共事務持續關心，繼續在民間推動一些他選前所提出的議題，比如公民權下修18歲，還有繼2003年後就很少人在談的軍校改革。

吳怡農說，選舉期間他發現，民間社會力量遠大過政府，且市帶著政府往前走，如今他團隊大部分成員解散，但還有3、5人，雖然競總已退租，不過他在民生社區有新的辦公室，因為沒有龐大的資金所以不會成立基金會，而是打算成立協會，並歡迎所有當選的立委一起推動這些議題，與政府討論。

他也提到，自己對新國會有很高的期待，國民黨立場雖逐漸跟社會脫鉤，但黨主席有中生出來，要帶領改變政黨方向，是很好的，希望能更貼近民意，年輕人也期待國會跨黨派合作，他也期盼能推出國家機密保護制度。

對於行政院長蘇貞昌說口罩暫時停止出口，遭到藝人炮轟，吳怡農認為，這是溝通問題，政府決定是對的，但要充分溝通，這事並無藍綠之分，如此才能修復分裂，現在應該也沒異議了。

「對手不是藍綠，威脅國家的也不是蔡英文總統及高雄市長韓國瑜！」吳怡農指出，台灣現在最大的仍是國防軍事上的威脅，20年來不斷累積惡化，由於大陸非常不友善，在武漢肺炎上也拒絕台灣撤僑。

至於有網路消息稱吳怡農擁有2000萬元現金，他解釋，因為自己有投資債券，到期後錢就自然還回來，目前還沒再拿來投資。吳怡農也自爆，爸爸對他頭髮剪太短很有意見，但他就覺得很舒服，每年都剃，選舉導致肌肉都沒了，現在已開始運動，不是4個月就能練回來的。

(中時 )