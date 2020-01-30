國民黨今(30)日上午舉行新春團拜，代理主席林榮德致詞時表示，1月11日大選雖然挫敗，國民黨依舊團結、堅強，他呼籲全黨同志，越不景氣、越要爭氣，越是低迷、越要奮起；身為代理主席，除了要穩定軍心、度過難關，他也一定會公平、公正、公開的辦好黨主席補選與中常委選舉。

新春團拜出席者包括代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗、前總統馬英九、前主席吳敦義、前副主席林豐正、曾永權、郝龍斌、陳鎮湘、林政則，中評會主席團主席許水德、劉盛良及多位立委、立委當選人等。

林榮德表示，各界要求國民黨改革聲音非常大，因此也立刻提出方向與方案：一、以年輕化導向，改變黨的結構，力求能與青年溝通、獲得共鳴，做好世代接替；二、成立改革委員會，成員包含縣市長、民意代表、社會賢達、青年代表等，落實民意化與年輕化；三、委員會下設「組織改造」、「兩岸論述」、「青年參與」、「財務穩健」等四組。

林榮德指出，2016年國民黨挫敗，當時也成立改革委員會，卻沒有實際用心檢討及改革，才會造成這次選舉大敗，未來將由新主席來主導改革，一定有全新論述與作為，讓本黨煥然一新。他也鄭重呼籲大家遵守黨章、黨規，參選主席補選的同志不要互相攻擊，讓外界有見縫插針的機會，從今而後有話黨內說，不要內鬥內行、外鬥無膽。

林榮德強調，國民黨歷經多次挫敗都沒倒下，目前還有15席縣市長、19席縣市議會議長及基層優勢，只要堅定改革，必能脫胎換骨、浴火重生。

吳敦義致詞時說，國民黨2016年遇到空前挫敗，但2018年馬上贏得15席縣市長及19席縣市議長，顯見國民黨遇到挫折，只要更團結同心合力，就能贏回民眾的信任與支持。3月7日黨主席補選及中常委改選，盼望有決心意願的同志，都能踴躍參與競選，也希望全體黨員選出最能團結全黨人選，讓國民黨能重返執政、恢復往日的輝煌與活力。

馬英九致詞指出，國民黨必須改革進步，才能獲得民眾的信任、重返執政，我們輸了大選，但沒有輸掉信心，要相信事在人為、有志竟成，必須要找出為何2018年大勝，但僅在14個月後就大敗的原因，以坦率、客觀的態度檢討，對症下藥，提出改革方案實施，他強調，人心不死、人心思變，只要國民黨決心改革，一定能得到人民支持！

(工商 )