漁業科長張建成表示，也要注高池水深度，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫工作等安全防範。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

受強烈大陸冷氣團來襲，從1月29日到2月1日前各地都可能出現10℃以下低溫，嘉義縣沿海養殖戶不敢掉以輕心，提早做好防寒措施；嘉義縣政府漁業科長張建成表示，目前尚無寒害災情傳出，這波寒流持續至周末，籲請越冬養殖之不耐寒魚種（虱目魚、吳郭魚、鱸魚、石斑魚等）做好防範措施，減少寒害損失。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩表示，他目前收到2件零星個案，30日上午到現場了解，發現這2個養殖戶即將進行清池工作，使得魚塭內的池水深度較一般的淺，水位過低而無法減緩水溫降低的幅度，統計總共100到200條虱目魚死亡，未達災損標準範圍。

陳泓碩說，絕大部分的養殖戶去年底已收成完畢，現在魚塭裡的幾乎是虱目魚苗，一般而言，1池會放養10、20萬條越冬魚苗，這些小魚苗喜歡棲息在水溫較高的池底，因此，低溫對魚苗的影響較成魚低；30日上午所測的水溫為13、14℃，未來2天是關鍵，水溫應該會再降至少2℃。

漁業科長張建成表示，不耐寒魚種應做好防範措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，注高池水深度，加強越冬溝之保溫、防寒及加溫工作等安全防範，另縣府已針對易受寒害之虱目魚（尤其是文蛤養殖池之混養工作魚），洽妥布袋鎮一帶虱目魚加工廠，啟動配合預防性收成或搶收機制，協助有需要漁民即時收成魚隻，減少寒害損失。

(中時 )