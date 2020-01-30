嘉義市一家車貸業者免費發送口罩，民眾紛紛上門索取。（廖素慧攝）

車貸業者免費發送口罩，有長輩用助行器慢慢走上前索取。（廖素慧攝）

武漢疫情蔓延，防疫大作戰，民眾抱怨買不到口罩、酒精等防疫用品，嘉義市一家車貸業者蔡惠如30日下午1點在文化路北香湖公園對面的營業處，免費發送2500份口罩，另有2500份口罩將送給養護機構，拿到口罩的民眾說，感謝送愛心口罩。

大瀚車業老闆娘蔡惠如說，去年11月間用口罩當宣傳品發送，沒想到過年期間爆發武漢肺炎的疫情，市面上口罩漲價，且不易買到，剛好店內還有庫存，決定免費送給需要的人，29日PO臉書社群，公布30日要發送5000份。

嘉義市這家車貸業者今天下午起在北香湖公園對面的營業處免費發送口罩。（廖素慧攝）

PO文後就有公家機關、養護機構洽詢索用，因此，她預留2500份給這些單位，30日下午1時起在營業處現場發送2500份，每人限拿2份。

許多民眾獲悉消息，陸續到現場索取口罩，也有老人家用助行器慢慢走到現場拿口罩，拿到口罩的民眾都感謝業者送愛心口罩，有位先生說，買不到口罩，拿到愛心口罩很開心、也放心了。

(中時 )