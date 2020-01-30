武漢疫情蔓延，防疫大作戰，民眾抱怨買不到口罩、酒精等防疫用品，嘉義市一家車貸業者蔡惠如30日下午1點在文化路北香湖公園對面的營業處，免費發送2500份口罩，另有2500份口罩將送給養護機構，拿到口罩的民眾說，感謝送愛心口罩。
大瀚車業老闆娘蔡惠如說，去年11月間用口罩當宣傳品發送，沒想到過年期間爆發武漢肺炎的疫情，市面上口罩漲價，且不易買到，剛好店內還有庫存，決定免費送給需要的人，29日PO臉書社群，公布30日要發送5000份。
PO文後就有公家機關、養護機構洽詢索用，因此，她預留2500份給這些單位，30日下午1時起在營業處現場發送2500份，每人限拿2份。
許多民眾獲悉消息，陸續到現場索取口罩，也有老人家用助行器慢慢走到現場拿口罩，拿到口罩的民眾都感謝業者送愛心口罩，有位先生說，買不到口罩，拿到愛心口罩很開心、也放心了。
(中時 )
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