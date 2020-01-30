電影《蜜蜂與遠雷》改編自史上唯一獲得日本文學界最重量級《直木賞》與《本屋大賞》殊榮的小說，在日本獎聲不斷，除了獲「日本電影金像獎」與「藍絲帶獎」多項提名，更於上周公布的「每日映畫大獎」中奪下最佳影片、最佳導演與最佳新人三項大獎，導演石川慶說：「這部電影真正的主角是音樂，謝謝原著作家恩田陸女士對我的信任，讓我把她筆下優美的文字轉化成實際影像，透過震撼的音樂相襯傳達給觀眾，也很榮幸我沒有讓她失望。」

19歲的鈴鹿央士為電影苦練鋼琴。（圖／CATCHPLAY提供）

在片中飾演天才鋼琴家的鈴鹿央士，首部作品就獲各界矚目讚賞，而發現他這個璞玉的其實是日本演技派美少女廣瀨鈴，她說：「之前我在拍攝一部影片時，發現臨演中有一位小男生特別亮眼，讓人難以轉移目光，於是告訴經紀公司一定要把握這位男孩，他是我見過最大有可為的新人。」

而年僅19歲的鈴鹿央士也確實沒有讓廣瀨鈴失望，在經過將近100場試鏡，確定拿到《蜜蜂與遠雷》中謎樣天才鋼琴少年一角後，開始苦心練習鋼琴，他說：「我從來沒有學過鋼琴，所以訓練時不斷看著鋼琴家表演的影片，學習他們的指法與彈奏姿勢、臉部表情等，再與導演溝通出屬於這個角色特有的風格，但其實對我來說最難的是氛圍，因為必須讓自己完全沉浸在創作出來的音樂中，很感謝導演給我這個機會。」

《蜜蜂與遠雷》將於2月7日在台躍上大銀幕，電影描述每三年舉辦一次的國際鋼琴大賽，是新銳鋼琴家於樂壇嶄露頭角的絕佳門票。曾被捧為天才少女卻無故消失的亞夜、最後一次追夢的平凡老爸明石、從外表到琴藝都無懈可擊的音樂王子馬薩爾、握有鋼琴之神推薦函的謎樣少年塵，踏上為實現夢想不惜賭上一切的追尋之旅。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)