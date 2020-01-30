武漢肺炎肆虐，引發人心惶惶，專攻病毒學研究的前立委陳宜民指出，醫學界目前對武漢肺炎的傳染途徑，以及新型冠狀病毒存活時間等細節都還仍持續研究，大陸也已經出現隱性帶原者、即使罹病也沒有顯著症狀，但卻可能傳染給一般人，因此他建議，例如新春團拜等大型聚會「還是能免則免」。

陳宜民建議民眾不必過度恐慌，但心態上應要有重回2003年全民共同防範SARS疫情擴散的心理準備，因為「料敵從寬、禦敵從嚴」，全力防堵疫情演變到社區型感染，才不會影響正常生活與經濟。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天表示，以目前台灣疫情狀況，不需要暫停室內、室外大型活動，但是台中市長盧秀燕率先喊停行之有年的新春團拜，再度引發地方、中央防疫不同調的討論。

曾參與過SARS防疫工作的前立委、現任北醫大教授陳宜民對台中市府取消新春團拜的動作表達支持。他說，目前醫學界針對武漢肺炎進行的防疫作為，很大一部份都是植基在2003年SARS疫情爆發後的種種防疫與研究作為，包括以治療AIDS病毒的蛋白質抑制劑、使用武漢肺炎病後恢復健康者的血清，降低武漢肺炎染病者死亡率等就是一例。

陳宜民說，雖然武漢肺炎並非完全無藥可用，但距離研發疫苗上市還有一段時間，總體而言目前醫學界對於武漢肺炎仍處於「只能先預防、治療仍待努力」。他還說，目前僅知武漢肺炎病毒有2至14天的潛伏期，但台灣還未出現真正的社區感染例子，會不會病毒仍停留在潛伏期？此外，返台台商雖然陸續銷假回到大陸工作崗位，但他們是否可能感染病毒、傳給家人而還沒有發病？都應該持續密切觀察。

此外，大陸已經發現隱性帶原者，本身不會發病卻可能傳染給旁人，他建議未來一週仍應持續觀察，在此之前，防疫絕不能因為疫情進展緩慢就輕忽，類似春節團拜等大型聚會最好能免就免，「畢竟目前還沒有人知道帶有病毒的飛沫會在密閉空間存活多久」。

陳宜民說，從日本的武漢肺炎病例觀察，有日本導遊遊覽車司機因為接待武漢出發的旅行團就被傳染，還有大陸病例雖然戴口罩卻仍染病等情況研判，武漢肺炎的傳染力頗高，尤其在密閉空間風險更高，現階段民眾只能先盡力做好自我防護，這也是他建議春節團拜能省則省的原因。

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(中時電子報)