憑藉BL(Boy Love)腐劇《不期而愛》而走紅的泰國男星Mean(洪天逸)和Plan(林樂杰),自宣佈3月14日白色情人節將來台舉辦見面會,並破天荒祭出「1 VS 2Wish 30秒互動」的VVIP規格後,立刻吸引日本、韓國、香港各地粉絲注意,在2月1日售票前夕,又再「福利加碼」,宣佈在2月10日前購票的粉絲,將有機會參加Mean、Plan訪台唯一電視節目《完全娛樂》的錄影,現場將邀請50名觀眾提前與兩人同歡,錄影結束則會進行大合照留念。

近日因武漢肺炎疫情擴散,Plan也在微博以字正腔圓的中文錄影說:「請多保重身體,加油!」表達對粉絲們的關懷。而對於不少人關心3月14日在台舉辦的見面會是否如期舉行?Mean和Plan也親自錄製宣傳影片向粉絲們「催票」喊話,希望大家在白色情人節當天都能平安健康來和他們約會。

《2 Wish White Day Fan Meeting in Taipei》見面會將於3月14日在台北ATT SHOWBOX舉行,除VVIP祭出100位「1 VS 2Wish 30秒互動」獨享福利外,凡購票者活動皆可擊掌、獲得情人節紀念卡,並抽選簽名紀念卡、簽名會、合照及會後Talk Event等好康福利,門票則於2月1日上午11點在KKTIX及全台全家便利商店FamiPort開始販售,詳細資料可至宏海娛樂官方臉書查詢。

