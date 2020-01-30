彰化縣為全台超過百萬人口的縣市中，卻是唯一沒有火葬場的縣市，但芳苑鄉公所如今要興建火化場，引發不少民眾強烈反對設立，已經組成自救會並揚言下周開始靜坐，並且要拉白布條誓死表達居民立場。

據了解，儘管彰化市20年前就有意興建火化場，中央亦願意全額補助經費，但地點一曝光就引起居民反彈，計畫也胎死腹中，直到4年多前，前縣長魏明谷上任後再把火葬場議題攤上檯面討論，包括把芳苑鄉、鹿港鎮、福興鄉、埔鹽鄉、和美鎮等皆列入考慮，再度引發地方民眾激烈抗議，反對「火葬場設在自家」。

鄉民張邦寬在自救會的臉書貼文，文章提到「手無寸鐵的鄉民願意和唯利是圖的政客和業者對抗，展現出無私熱愛土地的熱忱。」另一位居民洪永峻在臉書發言表示「為了下一代子孫，不惜血流成河也決不退讓，無恥的政客，不要低估芳苑人，若要硬幹就試試看。」

芳苑反火化場自救會成員認為，這次是全體鄉民站出來表達立場，為了保護祖先留給子孫這塊乾淨土地，所以一定要動員並長期抗爭，盼望政府能夠聽到人民的心聲。

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(中時電子報)