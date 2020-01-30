武漢肺炎疫情蔓延，全台搶購引發「口罩荒」，因適逢年假廠商停工，日前政府宣布至30日止，每人限購3片，舒緩口罩缺貨狀況。不過，就有民眾感嘆，店員直接徒手拿口罩，擔心有疑慮索性不買了。

武漢肺炎侵台，全台各地都傳出口罩缺貨，得等到年假結束後工廠才能趕工生產，因此政府宣布每人限購3片。不過，PTT上有網友表示，到超商買口罩，店員直接徒手拿口罩，「覺得很無言就不買了」，感嘆「所以這幾天的限購三片 就只能買這種感覺不怎麼衛生的？」

該網友坦言，「真的不太敢買，8元可以買到，現在這時候算便宜了，但我不敢用」，且店員還是從櫃檯底下拿出口罩，包裝是否完整也不知道。

其他人表示，「所以我都拒買抵制」、「手病菌多」，但也有網友說，有看過店員手先用酒精消毒，或隔著塑膠袋拿取口罩，並未用手直接碰觸，原PO也說「這樣感覺好像是看店員」。

(中時電子報)