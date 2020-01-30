台鐵烏日站死亡事故 影響6830旅客 14:232020/01/30 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵烏日站發生旅客從月台跌落鐵軌遭列車撞死意外，影響6830人。（黃國峰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新春開估第一天就發生憾事，台鐵烏日站今上午9點49分，台鐵110次普悠瑪列車，從南往北經烏日站時，一名男性旅客不明原因自月台跌落，剛好就被該列車撞擊，當場死亡，經鐵路警察蒐證後，台鐵局表示，已於12時5分恢復雙線通車，影響21列次、492分鐘，約6830人。 台中、五權、大慶、烏日、新烏日等5站受影響，直至中午12點恢復正常發車。 (中時 ) #烏日 #影響 #台鐵 #列車 也許您會感興趣 推薦閱讀 文在寅致函習近平 願助武漢肺炎防疫 17:212020/01/28 國際 寒流發威！明低溫再探至10度...氣象局曝這天回暖 22:232020/01/28 生活 高鐵228連假疏運 加開110班列車 17:402020/01/29 財經 西半部輻射冷卻影響 低溫下探8度 21:492020/01/29 生活 《文創股》武漢肺炎，VHQ-KY：5措施因應 08:182020/01/30 財經 《電子零件》陸廠區延後復工，國巨：加班人員正常出勤不影響 08:352020/01/30 財經 台鐵烏日站旅客跌落鐵軌 遭普悠瑪撞死 10:562020/01/30 社會 《熱門族群》台積電走低，半導體設備廠同隨疫情回檔 10:512020/01/30 財經 《觀光股》柏文：財務體質健康，疫情短期影響不大 11:252020/01/30 財經 開工第一天 台鐵烏日站 男跌落鐵軌遭普悠瑪撞死 14:222020/01/30 社會 生活熱門新聞 武漢肺炎會二次感染？醫師答案驚人 - 生活 一般口罩非醫療級 從這看出真假 - 生活 寒流極凍剩6度！ 吳德榮曝這3天入冬最低溫 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 好市多驚爆搶購潮！ 這款缺貨商品回來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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