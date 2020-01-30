《大政治大爆卦─無色覺醒》口罩禁出口、全台大搶購 小口罩竟引發大紛亂 14:272020/01/30 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌以「自救才能救人」原則，下令禁止台灣口罩出口一個月，讓范范在臉書開轟，意外掀起風波，而隨著確診案例不斷上升，讓許多人慌張搶買口罩，各大通路掀起搶購潮。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #口罩 #大政治大爆卦 也許您會感興趣 推薦閱讀 5大市面常見口罩 這3種細菌照樣入侵 09:502020/01/27 生活 LINE瘋傳「健康者口罩要反戴」食藥署回應了 12:452020/01/27 生活 批口罩出口禁令 林濁水：直接捐給武漢吧 13:542020/01/27 政治 陸客狂買口罩 亞洲多國大缺貨 17:292020/01/28 國際 每日釋600萬片口罩 章家瑄：我還是買不到啊！ 21:082020/01/28 娛樂 利菁遊日突PO文驚喊：怎麼辦？自爆身體出現3症狀 22:302020/01/28 娛樂 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 11:212020/01/30 財經 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 政治熱門新聞 韓粉反擊！「罷黃」行動熱絡 連署地點曝光 - 政治 罷韓會成功嗎？他爆預測恐影響2022、2024選舉 - 政治 影》空拍武漢封城畫面...網驚呆：非常震撼！ - 政治 2024總統大選 命理師爆：藍軍這大咖當選機率高 - 政治 韓遭嗆是「高雄病毒 」？韓粉心痛吐二句真心話！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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