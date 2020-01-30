武漢肺炎疫情延燒，行政院長蘇貞昌以「自救才能救人」原則，下令禁止台灣口罩出口一個月，讓范范在臉書開轟，意外掀起風波，而隨著確診案例不斷上升，讓許多人慌張搶買口罩，各大通路掀起搶購潮。

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(中時電子報)