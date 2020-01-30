世界衛生組織（WHO）昨（29）日表示，粗估武漢肺炎病毒致死率為2%。

武漢肺炎病毒已在全球多國引發疫情。

美聯社報導，世界衛生組織團隊在訪問完北京後，29日回到位在瑞士日內瓦的總部召開記者會，指出初步估算，引發武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）致死率約為2%。

世衛組織公共衛生緊急計畫（Health Emergencies Programme）執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，由於全球確診病例及死亡人數不斷變化，這個數字還只是初步估算而已，當中可能遺漏了許多症狀較輕微的病例。

2002年至2003年間爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）致死率約為10%。

截至30日中午，全球武漢肺炎確診病例已超過7,700例，當中99%病例發生在大陸，目前病毒已造成170人死亡。

另外根據一組大陸研究團隊29日發布在《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的報告，顯示武漢肺炎病毒近距離接觸的人傳人現象可能早在12月中就已發生，當中超過半數1月以前出現症狀的病例和武漢的海鮮市場相關，不過之後僅有8%病例和市場有關聯。該研究推斷，武漢肺炎病毒的平均潛伏期約為5天。

(中時電子報)