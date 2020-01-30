中央氣象局發布低溫特報，由於受到寒流影響，全台各地紛紛創下入冬以來最低溫，今天（30）更有平地下探6度以下，帶動抗寒商機崛起。創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察站上數據指出，過年期間國內氣候顯著轉冷，相關抗寒家電如「電暖扇」搜尋度單週就暴增1.7倍，另外像是「日虎泡腳機」、「電暖」等關鍵字熱搜度也週增超過30%，顯見消費者對於抗寒、保暖相關商品需求持續提升！

MIT鹵素電暖器銷量單週狂飆13倍 自動滾輪泡腳機、折疊泡澡桶銷售暴增

生活市集統計站上抗寒商品銷售數據，觀察發現消費者無論在室內或外出，都偏好選購方便移動位置、輕巧好攜帶的品項，以便隨時滿足保暖需求。生活市集也觀察表示，冬季為電熱毯、電暖器的銷售旺季，相關商品銷售自11月起一路攀升，熱銷價格帶則介於800-1,600元；因應近期氣溫驟降，同步挹注買氣再次升溫，例如站上相當熱賣的「台灣製鹵素電暖器系列」，以10吋可擺頭的款式最受歡迎，近兩日整體銷量較上週同期暴增13倍。

此外，許多家中長輩喜歡在天冷時進行泡腳、促進全身血液循環，帶動站上長銷的「日虎高桶自動滾輪泡腳機」近一週銷量較前週成長60%；而收納方便、空間不受限的「超大折疊收納浴缸泡澡桶」也頗受好評，近三日整體銷量較上週同期大幅成長5.9倍，是小坪數家庭冬季泡澡的首選。

質感保暖小物夯賣 速熱暖手寶、陶瓷保溫杯買氣倍增。

另外，由於今天(30)開工日適逢寒流發威，對於上班通勤族而言，隨身便攜的保暖小物也成為出門必備商品之一。生活市集觀察發現，消費者除了在意保暖效果，也偏好購買具質感設計的品項，例如體積小巧、可放於口袋的「日本AWSON速熱暖手寶」，能恆溫於50-60度，具兩檔溫度調節，可快速暖手暖肚，無論是寒冷冬季或是女性生理期間，都相當實用，兩種任選顏色又以櫻花粉最熱銷，近四天銷量較上週同期成長1倍。

生活市集也觀察指出，許多民眾天冷想喝咖啡或是茶，卻不適合裝在不銹鋼保溫杯裡，進而帶動陶瓷保溫杯成為近年市場新寵，像是陶瓷保溫杯領導品牌「IKUK艾可陶瓷保溫杯」採1300度高溫素燒硬白瓷，非塗層不掉漆，裝中藥、咖啡、奶類、檸檬汁等飲品皆不易留異味、不變質，真空雙層設計也讓保溫長達6-8小時，十分受到消費者喜愛，近兩週銷量較前兩週成長超過1.1倍。

(工商 )