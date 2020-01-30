財政部1月25日公布最新一期2019年11-12月統一發票中獎號碼，統一超商今（30）宣布，7-ELEVEN共有3位千萬大獎得主，其中，最幸運人是在桃園市中壢區耀康門市買10元報紙，就中千萬發票大獎！還有一人在桃園市中壢區學屋門市買35元的零食，另一人在台中市南屯區黎明東門市買119元的三明治、咖啡，都中千萬。

此外，7-ELEVEN本期特獎200萬元共有3位得主，一人在新竹縣新埔門市買統一麵包及報紙共160元，一人在高雄市中東門市買15元飲料，一人在新北市淡水區金沙門市買民生用品共120元。

另外，7-ELEVEN還有3位雲端發票專屬獎百萬得主，一人在桃園市箱根門市買10元茶葉蛋；一人在新北市三重區清茂門市買35元零食；還有一人在桃園市國祥門市購買民生用品共85元。

統一超表示，為掌握統一發票兌獎商機，7-ELEVEN以就近便利、加碼回饋的差異化做法，去年共吸引超過1,500萬人次到門市兌換中獎發票，市占率已近乎50％。

統一超指出，針對2020年首波兌獎需求，將於2月6～2月29日推出到7-ELEVEN兌換中獎發票，並儲值入icash2.0卡或餘額卡，依儲值獎項、使用儲值工具，加碼回饋CITY CAFE中杯熱美式咖啡、CITY TEA大杯熱四季春青茶、7,500或15,000點OPEN POINT點數或餘額卡儲值金等，預估再掀起另一波兌換搶好康熱潮。

(工商 )