國泰集團表示，所有國泰航空和國泰港龍來往中國大陸航班的機艙服務，作出短暫調整，包括簡化餐飲、暫停供應個人用品，停賣免稅品等，自2020年1月30日起生效，直至另行通知。

該集團指出，鑑於中國大陸新型冠狀病毒的情況，及為了進一步加強航班健康與安全規範，有關調整讓集團能為顧客和機組人員提供更佳的保護。是次服務調整純屬臨時措施，同時繼續給予顧客滿意的飛行體驗。

在此期間，將調整往返中國大陸航班的頭等艙和商務艙餐膳服務，頭盤、主菜及甜品均以單一餐盤奉上。餐車服務將暫停，而於頭等艙提供的餐膳，將與商務艙的餐膳相同。

乘搭往返中國大陸中長程航班（如上海浦東、北京、寧波、杭州、溫州、成都、青島等）的特選經濟艙及經濟艙乘客，會提供包括熱小食及其他食品的易攜輕食餐袋。已提供簡便輕食的短程航班（例如廣州、長沙、海口、三亞、廈門、福州等）的餐膳服務將維持不變。

在此期間，各客艙之機上個人用品，包括熱毛巾、枕頭、毛氈及雜誌會暫停供應。機上免稅商品售賣服務亦會暫停。

集團表示，有關調整對顧客會造成之不便，謹此致歉，並感謝顧客的諒解。集團會密切關注情況，繼續與香港及各營運航點的衛生當局緊密合作。

(工商 )