真人版《航海王》（ONE PIECE）來了！網路娛樂平台Netflix於30日宣布，將與Tomorrow Studios、日本集英社合作，聯手推出改編自暢銷漫畫《航海王》的真人影集，更邀請到原著漫畫家尾田榮一郎親自坐鎮，擔綱影集監製一職，尾田榮一郎也親手繪製一封祝賀信，開心宣布這項合作消息，還賣起關子：「我們要邀請誰來演出？敬請拭目以待！」

連載至今超過22年的日本經典漫畫《航海王》，描述海賊們追尋夢想、踏上尋寶旅途的冒險故事，熱血劇情不僅擄獲各國讀者喜愛，狂銷全球超過4億6千萬冊，一舉榮獲金氏世界紀錄認證，創下「單一作者創作發行量最多的漫畫」紀錄，其改編動畫更掀起粉絲cosplay熱潮，可說是國際最為知名的日本動漫作品之一。

Netflix這次特別與一手催生《星際牛仔》（Cowboy Bebop）、《末日列車》（Snowpiercer）、《少女殺手的奇幻旅程》（Hanna）等知名改編影集的Tomorrow Studios合作，將這個風靡全球的熱血故事搬上螢幕，真人影集預計拍攝10集，消息一出，劇中主角的演出人選瞬間成為眾人熱議話題，更讓全球航海王粉絲期待度破表。

(中時 )