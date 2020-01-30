中國武漢冠狀病毒在全球蔓延，世界各國領袖力挺台灣參與世界衛生組織（WHO）。加拿大總理小杜魯道（Justin Trudeau）於渥太華時間本1月29日在加國聯邦眾議院應詢時公開表示，支持台灣以觀察員身分出席WHO會議。外交部對此表示歡迎與感謝。

加國總理小杜魯道是在答覆加國官方反對黨保守黨財政事務副發言人Michael Cooper（Con-AB）有關加國是否支持台灣參與國際衛生事務的質詢時做以上表示。他也指出，相信台灣以觀察員身分出席WHO相關會議符合國際衛生社群的最佳利益，台灣也是（防疫）重要夥伴；加國歡迎全體國際社會的參與以促進全球衛生，因此這也是加方長期立場等語。

外交部發言人歐江安表示，這是繼加國前外交部長、現任副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）及前衛生部長Ginette Petitpas Taylor於國會應詢表示支持我案後，加國總理首度公開表示支持我案。值此武漢肺炎疫情引發國際社會高度關注之際，加國總理對我案公開正面回應，顯示我案正當合理、專業務實的訴求獲得加國重視支持。

歐江安指出，加國政府多次公開支持台灣有意義參與WHO、國際民航組織（ICAO）等國際組織，我國對此表示誠摯感謝，並盼繼續與加國合作，深化雙方在各領域的互利友好夥伴關係。

日本首相安倍晉三今天在參議院預算委員會答詢時也指出，為防止武漢肺炎疫情擴大，台灣參與WHO有其必要性。他強調，要維護世界人類的健康，就不應以政治理由排除台灣，這對於包含整個地區在內，很難保持健康和預防傳染。

(中時 )