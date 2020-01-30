武漢肺炎開棒球第1槍 亞洲棒總中彈 14:402020/01/30 中時 陳志祥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎疫情蔓延，亞洲棒總執委會延後召開。（圖／新華社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 疫情方興未艾的「武漢肺炎」正在影響各行各業的正常運作，在棒球運動項目的第1項干擾是亞洲棒球總會委行委員會的召開，預計今年2月在台北舉行的亞洲棒總執委會，已於今（30）日決定延後1個月召開、並正式通知各國的執委。 由於武漢肺炎的疫情正從中國大陸向外擴展，包括台灣、日本、南韓、香港等周邊國家、地區都感染有例出現，加上2月正是疫情關鍵期，原本2月中旬在台北登場的亞洲棒球總會執行委員會決定延後召開。 至於7月登場包括棒球項目的東京奧運應是正常舉辦，目前並未傳出任何延後、取消的訊息。 (中時 ) #武漢肺炎 #武漢 #肺炎 #疫情 #亞洲棒總 #執委會 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／武漢肺炎拉警報 金門馬拉松急喊卡衝擊旅遊業 12:492020/01/27 社會 武漢肺炎／武漢肺炎死亡達106人 WHO秘書長至北京研商 12:572020/01/28 兩岸 日本出現第一個武漢肺炎本土病例 19:152020/01/28 國際 2020武漢風暴》中東失守！阿聯出現首起武漢肺炎病例 15:212020/01/29 國際 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 《基金》張帆：武漢肺炎黑天鵝不致重創經濟，但造成恐慌不容小覷 12:332020/01/30 財經 《熱門族群》金鼠紅盤慘摔季線，點將台股抗「疫」奇兵 12:332020/01/30 財經 《半導體》武漢肺炎恐衝擊陸5G換機潮，聯發科重挫 13:412020/01/30 財經 體育熱門新聞 澳網》球后落難 芭蒂無緣爭冠 - 體育 NBA》悲劇後首發聲 布萊恩妻感謝支持 - 體育 NBA》聯盟官方拒絕把標誌換布萊恩 - 體育 澳網》詹詠然混雙落敗 台將只剩謝淑薇 - 網球 MLB》新東家是水手？陳偉殷的馬克杯透玄機 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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