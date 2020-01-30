疫情方興未艾的「武漢肺炎」正在影響各行各業的正常運作，在棒球運動項目的第1項干擾是亞洲棒球總會委行委員會的召開，預計今年2月在台北舉行的亞洲棒總執委會，已於今（30）日決定延後1個月召開、並正式通知各國的執委。

由於武漢肺炎的疫情正從中國大陸向外擴展，包括台灣、日本、南韓、香港等周邊國家、地區都感染有例出現，加上2月正是疫情關鍵期，原本2月中旬在台北登場的亞洲棒球總會執行委員會決定延後召開。

至於7月登場包括棒球項目的東京奧運應是正常舉辦，目前並未傳出任何延後、取消的訊息。

(中時 )