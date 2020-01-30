三星自推出Galaxy A系列以來，銷售成績亮眼，不僅在2019年12月前10大熱銷手機中，A系列即佔其中四名外，今年1月甫上市的Galaxy A51也以單日銷售破千台佳績深受消費者支持，三星今(30)日宣布再推Galaxy A71，為三星首款擁有6400萬畫素4+1鏡頭，6.7吋超大螢幕以及4500mAh超高電量的卓越手機，Galaxy A71預計2月中開賣，搶攻台灣中階機市場。

Galaxy A71主打搭載4+1顆鏡頭，為三星首款推出6,400萬畫素主鏡頭的智慧型手機，透過日夜智能切換功能，不論光源明亮或不足時，都能拍出更清晰的每個瞬間；另搭配超清晰500萬畫素40mm微距鏡頭、1,200萬畫素123度超大廣角鏡頭、500萬畫素景深鏡頭，以及3,200萬美顏自拍鏡頭，另外，搭配內建30種AI場景智慧辨識及影片編輯器，隨拍隨編分享超即時。

Galaxy A71搭載6.7吋Super AMOLED Plus大螢幕，搭配20:9極窄邊框與O極限全螢幕設計，螢幕占比高達91.9%， Galaxy A71以完善產品規格，滿足消費者日常所需，內建8GB RAM和128GB ROM超大容量，在續航力上，Galaxy A71搭載4500mAh超高電量，支援Type-C 25W閃電快充技術。

Galaxy A71將推出晶石銀、晶石黑、晶石粉三款顏色，單機建議售價15,990元，於2月中起在三星體驗館、三星智慧館、三星商城、各大電信及經銷通路陸續上市。

(時報資訊)