台股受到武漢肺炎疫情影響，加上春節期間國際指數下跌，鼠年開盤日跟進補跌，指數開低走低，跌幅一路擴大，終場以11421.74點作收，下跌696.97點，跌幅5.75％，成交金額2754.15億元。

恐慌性賣壓今天一開盤立刻宣洩，盤中毫無止跌跡象，鴻海(2317)盤中跌停，引爆電子股進一步下殺，台積電(2330)收在當日最低，跌幅4.95％，而類股跌幅超過7％包括水泥、玻陶、汽車、觀光、光電、電子零件、其他電子等類股，導致台股跌點將近700點，今天集中市場量能亦爆出2754億元，是2007年7月27日以來最大量。

今天指數急跌，技術面方面，直接摜破季線，由於2003年2月15日SARS爆發至2003年6月，疫情獲得控制期間，美國及亞洲股市均出現回檔，修正以3、4月最為嚴重，目前現階段患者人數仍在顯著增加時期，將影響消費、百貨、電影院、觀光業、運輸、餐飲業營運，今年第1季經濟活動確定產生影響，接下來面臨半年線能否有效支撐，還有變數，但由於有防疫經驗，若疫情獲得控制，將可縮短影響時間。

櫃買市場亦出現衝擊，今天下殺出現476.33億元大量，指數收在141.01點，下跌9.36點跌幅6.22％，成交金額476.33億元。

(時報資訊)