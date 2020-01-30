大膽島上的「三民主義統一中國」心戰牆是大陸觀光船海上遊覽景點。（李金生攝）

大膽島上的碉堡群，承載兩岸大時代的故事。（李金生攝）

有「離島中的離島」、「前線中的前線」之譽的金門大膽島去年正式開放觀光，吸引1萬7000多人登島攬勝，遊客整體滿意度高達9成。今年配合228假期，敲定3月1日開放觀光，2月3日開始受理登島申請。

縣府觀光處指出，開放對象仍除大陸及港、澳人士為不能申請外，本國籍及外國籍人士皆可申請登島，採預約制申請，每日登島人數上限由150人提升至300人（配合每日潮汐調整）。

大膽島上的精神堡壘，遊客打卡點之一。（李金生攝）

往返大膽島是以烈嶼鄉（小金門）的九宮碼頭為進出門戶，縣府為打造跳島旅遊，帶動島嶼觀光發展，特以租賃民間載客小船接駁旅客來回，島上採全程步行參觀及隨團專業導覽解說，途中提供著名的「神泉茶坊」餐點，遊程約需5小時（含觀光船來回航程） ，需於登島前7天提出申請。

縣府基於使用者付費及永續經營的雙重考量，參考台灣多處離島船票價格，並評估未來大膽島開放觀光營運相關成本，在以行銷推廣為主，不以營利為目的原則下，訂定全票票價新台幣1500元。

但金門鄉親票價則有優惠，僅為新台幣750元，另也計畫針對不同對象提供優惠票，例如敬老愛心孩童愛陪票、老兵票等，預計2月3日開始受理登島申請作業，屆時將可透過臨櫃、mail、網路、傳真等方式進行申請。相關登島資訊、注意事項及登島申請，可上官網或洽詢大膽島免付費服務專線（0800-371518）。

觀光處友善提醒因大膽島正式開放觀光適逢228連假，計畫於開放首日登島遊客應盡早規畫，並於2月3日至21日之間完成登島申請作業。

縣府指出，這座走過烽火歲月的英雄島，遍布名勝古蹟和軍事遺跡，海上旖旎風光讓人流連忘返，觀光處也將陸續增加活動內涵，如〈大膽島秘境體驗〉、〈老兵志工重返大膽島〉以及〈大膽島主〉等活動，歡迎大家一起來揭開它的神祕面紗。

(中時 )