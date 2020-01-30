避免新型冠狀病毒在台大肆傳播，各大金控啟動防疫大作戰。國泰金控及新光金控30日都取消原訂的開工團拜活動，國泰金董事長蔡宏圖原本每年開工日，都會逐樓層向員工祝賀，今年亦取消行程，且要求集團員工加強防疫，全面暫停到大陸、港澳出差，若有自大陸返台者短期內不要到公司，先進行自主隔離。

新光金董事長吳東進亦取消團拜及全台視訊拜年的行程，改由新光金高階主管以錄音方式，向全公司宣導防疫行動。

國泰金在1月21日台灣第一個武漢肺炎確診，就比照2003年SARS啟動緊急防疫措施，確定取消年後集團團拜及集會等相關大型活動，並加強全台國壽及國泰世華銀等服務據點的防疫物資，相關派駐大陸的人員目前都已返台過春節，也因大陸各城市2月尚未開工，這些人員都還沒有返回大陸工作，暫時居家隔離中。

國泰金亦全面暫停其餘非駐大陸人員的港澳、大陸出差行程，減少可能感染新型冠狀病毒的可能；要求所有員工勤洗手、噴酒精消毒及戴口罩，若有症狀者應自主居家隔離。

新光金亦是啟動防疫措施，要求儘可能避免大型集會，大樓入口都設有體溫感測儀，並公布相關防疫假的辦法，要求所有員工注意防疫及確保自身健康。

(工商 )