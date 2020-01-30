與高爾宣同屬新生代饒舌團體「CHING G SQUAD」的團員婁峻碩（shou），即將於年後推出個人專輯，今年他為台灣彩券創作過年主題曲〈恭嘻發彩〉為新專輯暖身，並和資深主播盛竹如合作拍攝宣導短片，在影片中要教唱盛竹如這首歌，不過盛竹如搶拍、漏拍，還搞笑用嘻哈口吻直喊婁峻碩英文名「shou」，不斷重複「 hey shou ,hey shou」，讓婁峻碩頻頻笑場，趕緊阻止盛竹如「不要在街上一直喊『嘿咻嘿咻』」。

台彩2020過年主題曲〈恭嘻發彩〉由嘻哈新人婁峻碩創作。（台彩提供）

〈恭嘻發彩〉做為台彩今年新春主題曲，全省6千多家彩卷行過年期間聯播新歌，該曲MV也在多天密集打歌下，創下五天破30萬點擊率的好成績，加上大街小巷都能聽到這首歌，婁峻碩笑說，連親戚去買彩券都會哼。拍攝MV時盛竹如對嘻哈燃起濃濃好奇心，在片場婁峻碩也順利在一小時內教盛竹如唱主題曲，讓婁峻碩開心地說：｢我的演唱會要找他當嘉賓！」

即將推出個人專輯的婁峻碩，為台灣彩券創作主題曲〈恭嘻發彩〉。（台彩提供）

婁峻碩表示，〈恭嘻發彩〉以過年春節常說的吉祥話「恭喜發財」為靈感，短短兩小時內用目前最流行的嘻哈饒舌曲調，創作出新世代過年口水歌，也唱出現在年輕人對於過年的看法，例如叔叔阿姨等長輩們最愛問他「何時結婚？」，年僅25歲的婁峻碩坦言目前根本沒想過這件事，笑說：｢可能過30歲才會想這件事！」

雖然高唱過年主題曲，婁峻碩自虧沒有中獎運，從小到大買彩券、兌獎總「槓龜」，今年竟然時來運轉，拍MV時順便買了兩張2000塊的彩卷，竟然連中兩張四千讓他翻倍獲利；此外去參加潮牌尾牙，竟然抽中喬登限量經典款的鞋子，價值超過一萬塊，讓他興奮直呼「好兆頭」。

婁峻碩今年為台灣彩券創作主題曲〈恭嘻發彩〉。（台彩提供）

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