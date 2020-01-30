高雄市有不肖業者利用慈恩堂納骨塔旁一處鐵皮屋與帳篷搭建經營賭場，今天遭警方一舉破獲，現場被查扣超過79萬元的賭資，並逮捕綽號「紅帥」的吳姓負責人及賭客共73人，訊後依賭博罪5萬交保。

檢警兵分3路前往搜索，破門而入後馬上喝令賭客不許動，賭客仍然失控亂竄，警方以優勢人力圍捕，並當場查扣6支無線電、12支手機及賭具等證物，另抓到賭客73人全數進警局過年。

據了解，該大型賭場在春節期間，都是每天下午2點開張，一直供賭客拼搏到隔天清晨6點，仁武分局獲報規劃口袋戰術，今天凌晨持搜索票包圍賭場，吳姓負責人及楊姓莊家等12名工作人員，被依賭博罪移送法辦，另61名賭客被依違反社維法每人開罰9000元。

警方指出，賭場分工詳細有把風組、守望組、巡邏組，工作人員人手一支無線電，賭客有專車接送，把風組確認無誤，遙控打開厚重鐵門，守望組採定點監控賭場內外狀況，機車巡邏組在賭場外300公尺內巡邏，一有風吹草動立刻無線電回報，驅散賭客防止警方查緝。

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(中時電子報)