郁可唯、文慧如日前登上公視《音樂萬萬歲》，詮釋不同年代的療癒名曲。10年前郁可唯曾來過節目，讓主持人馬世芳直說看起來判若兩人，原因是10年前造型與現在差異極大。另外節目也請到「Gypsy Age」樂團與薛詒丹合作演出，臨時出題讓他們演出吉普賽風舞曲版本的〈大風吹〉，新風格讓馬世芳也驚嘆。

左起馬世芳，郁可唯，文慧如。（圖／公視提供）

有「OST女王」稱號的郁可唯，早年以《犀利人妻》插曲〈指望〉廣為人知，去年為《我們與惡的距離》所演唱的〈路過人間〉，更被網紅嘎老師親選為2019最火紅十首歌曲之一，郁可唯說：「第一次聽到歌曲Demo時，就覺得它是我的歌。」更自曝這齣戲也是2019年唯一追的一齣，「本來只是想看一下自己的歌會在哪裡出現，沒想到看了一集就直接愛上，從第一集到最後一集都在用紙巾（拭淚）。」

郁可唯上一次來《音樂萬萬歲》時是2010年，10年後重回節目最讓人驚訝的除了歌聲不斷精進之外，馬世芳更笑說10年前的造型好像跟現在差很多，郁可唯也自嘲：「那個時候是男生，這個時候是女生。」現在頭髮留長了，氣質不一樣了。節目上郁可唯與創作歌手文慧如合唱當年憑著《犀利人妻》爆紅的歌曲〈指望〉，兩位實力派女歌手10年後重新詮釋，合聲搭配的十分完美。

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(中時電子報)