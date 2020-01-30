南埔簡易棒壘球場本壘板後方防護網破損，球場內雜草叢生，2018年改建完工但遲遲未啟用

台中市大安南埔里垃圾掩埋場2018年改建成南埔簡易棒壘球場，因場地問題多仍未啟用。市議員施志昌30日邀集相關單位會勘，點出多項問題，包括場地雜草叢生、防護網破損、休息室排水不良、球場凹洞等，運動局承諾會於3月中前完成改善。

施志昌表示，南埔里垃圾掩埋場停用多年，因台中海線缺乏運動設施，且棒壘球運動興盛，2017年自己擔任蔡其昌副院長特助時，就爭取垃圾掩埋廠成為簡易棒壘球場，前年就已經完工但遲遲未啟用。

施志昌指出，未正式啟用的原因，主要在於球場存在許多問題，包括球場雜草叢生、本壘板後方防護網破損、球員休息室排水不良與防護網高度不夠、球場休息室後方有坑洞等，甚至無電可用，導致球場一直遲遲無法啟用。

施志昌表示，希望運動局能於1個半月內儘速改善上述多項問題，且球場入口也需要重新美化，並點交予大安區公所管理開放給民眾使用，讓海線民眾能有新的打棒壘球的去處。運動局也承諾會於3月中之前改善。

(中時 )