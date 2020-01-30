受新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情升溫影響，港股29日急跌近800點後，30日午盤續跌600餘點，跌幅高達2.2%，失守27000點。

日本股市今天重挫401.65點，跌幅1.72%，收在22977.75點。韓國股市下跌37點，跌幅1.71%，收在2148點。

(中時電子報)

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