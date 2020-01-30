亞股綠油油！港股再跌600點、日韓股重挫逾1.7％ 14:412020/01/30 中時電子報 徐慈薇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受武漢肺炎升溫影響,亞股綠油油。(鄧博仁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情升溫影響，港股29日急跌近800點後，30日午盤續跌600餘點，跌幅高達2.2%，失守27000點。 日本股市今天重挫401.65點，跌幅1.72%，收在22977.75點。韓國股市下跌37點，跌幅1.71%，收在2148點。 (中時電子報) #港股 #亞股 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎恐怖肆虐！日股嚇趴 台股年後慘了 11:202020/01/27 財經 武漢肺炎疫情延燒 日股收盤重挫逾2％ 17:472020/01/27 國際 金豬年績效 亞股基金大勝 04:102020/01/29 投資理財 美股亞股拖累 台股開盤剉咧等 04:102020/01/29 財經焦點 港股年後補跌嚇趴 暴殺逾800點 11:032020/01/29 財經 港股先崩800點 兩岸股市緊張 04:092020/01/30 焦點新聞 港股鼠年首日重挫近3％ 04:092020/01/30 財經要聞 新興亞股 鼠年補漲空間大 04:102020/01/30 投資理財 補跌第1槍！台積電狂殺3％ 台股暴跌逾500點 09:012020/01/30 財經 受武漢肺炎疫情拖累 港股跌逾200點 10:512020/01/30 財經 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 台股狂瀉近700點 網4字定義歷史上的今天 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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