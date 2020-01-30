（永豐mma兒童帳戶具備台幣、外幣與信託三大理財功能。圖／永豐銀行提供）

搶攻小朋友年後壓歲錢理財商機，永豐銀行推出mma兒童帳戶專屬理財優惠活動。永豐銀行零售金融處處長吳建毅30日表示，兒童帳戶高峰期來到，以永豐mma兒童帳戶為例，每年1到3月為開戶高峰期，約佔整年度開戶數5成，開戶年齡最大宗為1歲，從小為孩子打開理財大門，家長可趁著小朋友領到紅包的機會，引導小朋友瞭解如何運用個人帳戶並建立正確金錢觀，從小錢慢慢累積財富，讓紅包陪孩子一起長大並逐步實現成長的各階段目標。

吳建毅表示，mma兒童帳戶除存款外，也提供約定轉存及代扣基金等帳戶服務，讓家長可以引導小朋友透過mma兒童帳戶先養成儲蓄的好習慣，再把理財知識融入小朋友的生活教育中，並給予正確的金錢觀念；根據統計，mma兒童帳戶的平均資產每年均穩定增加，從小累積教育基金，為成長充分準備。

mma兒童帳戶同時具備外幣及信託帳戶功能，其中外幣帳戶有13種幣別可自由配置。吳建毅表示，專為孩子設計新臺幣1,000元以上即可自動約轉定存，家長的活存利息也可約定轉入mma兒童帳戶；此外，家長的永豐鈦豐金融信用卡、Me Display Card等，每期刷卡金回饋也可轉存至mma兒童帳戶，並可選擇以新台幣、美金或人民幣3種幣別轉入。

永豐銀行表示，即日起至2月27日，臨櫃開立mma兒童帳戶並申辦「電子對帳單」及「網路銀行」，即可獲得限量7-11購物金200元、限量1,300名；同時，家長申辦「永豐台外幣活存利息約定轉存mma兒童帳戶」或「永豐金融信用卡刷卡回饋金約定轉存mma兒童帳戶」，即可抽禮券1,000元、限量20名。

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