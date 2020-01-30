（兆豐銀上午開會，董事長張兆順等全體與會一級主管全戴口罩上陣，圖／兆豐銀提供）

兆豐銀全面展開防疫大作戰，不僅今（30日）上午總行召開防疫會議時，銀行董事長張兆順等全體高階主管都戴口罩開會，兆豐銀在29日，即開工日前一晚已派員專車連夜運送1萬多個口罩供桃竹苗，及中南部地區同仁使用，此外，除了現有34000件口罩，兆豐銀已再增購10萬口罩上陣，以備長期防疫之用。

各大行庫取消新春團拜之後，緊接著下週一起將陸續登場的行庫春酒，也跟著陸續取消，目前已知，下週一、二、五先後登場的一銀、兆豐銀、台銀的春節，已確定先取消，之後再擇期舉辦，可見各大行庫對防疫的高度警戒。

為防範武漢肺炎疫情，張兆順今日率高階主管以視訊會議方式向海內外經理人拜年並宣導防疫SOP；兆豐銀主管指出，早在上班日前三天，兆豐銀行便啟動防疫應變計畫，包括昨日也持續由總經理蔡永義召集會議，訂定行員健康、物資調度、大廳服務、營運備援等四大項防疫SOP。

兆豐銀所提出的四大防疫SOP如下，其中，近期有出入境中國、香港地區行員，每日要追蹤回報健康；另外兆豐銀在上班日前一晚派員專車連夜運送1萬多個口罩供桃竹苗及中南部地區同仁使用，除了先前已準備的34000件口罩之外，兆豐銀已再增購10萬口罩，以備長期防疫工作。

一、行員健康方面，規定行員全面配戴口罩服務客戶，每日早上及中午各量一次體溫，近期有出入境中國、香港地區的同仁，每日追蹤回報健康情況，並減少拜訪客戶及參與交流活動。若有被強制隔離或強制檢疫者，將給予公假。

二、物資調度方面，上班日前一晚派員專車連夜運送1萬多個口罩供桃竹苗及中南部地區同仁使用，並已增購10萬口罩，以備長期防疫工作，未來將分批發送至全台108個營業單位，並確保額溫槍、消毒酒精及抗菌洗手等需求物資來源無虞。

三、大廳服務方面，對每位進入營業廳的客戶測量體溫，若客戶有咳嗽症狀，將主動關懷並建議配戴口罩，勸導迅速就醫。

四、營運備援方面，建立聯行備援機制，如分行所在地區疫情嚴重，將啟「聯行備援機制」，確保營運不中斷。

(工商 )