雪山氣溫驟降，截至29日中午，圈谷積雪已達13公分。（雪霸國家公園保育志工吳峻德提供／巫靜婷苗栗傳真）

寒流發威，雪山圈谷成銀白世界。（雪霸國家公園保育志工吳峻德提供）

寒流來襲，雪霸國家公園高山地區溫度驟降，持續飄雪，保育志工吳峻德等山友回報，雪山翠池自26日下起大雨及冰霰，369山莊、圈谷等地於28、29日也陸續降雪，截至昨中午圈谷積雪約13公分。雪山今日氣溫下探-14℃，高山地區雪白一片，雪霸處呼籲登山者備妥雪季裝備，避免於結冰下坡路段滑倒受傷。

雪霸處指出，寒流發威，幾乎全台3000公尺以上的高山都有降雪，雪山雖然不是這波降雪最多的地方，但也足以染白雪霸園區的山頭稜線，根據雪季服務志工和熱心山友回報訊息，29日雪東線4K（哭坡）以上的積雪已形成硬冰，建議穿著冰爪行進。

雪霸處提醒，圈谷雪尺雖然只有累積約13公分，但前往雪山主峰的步道也有結冰情形，尤其回程下坡特別容易滑倒，呼籲山友備妥雪季裝備3寶「冰爪、冰斧或登山杖、岩盔」，注意保暖及安全；另外，若已有感冒、上呼吸道感染等症狀，高山溼冷的環境不利復原，還可能增加高山病發作的機會，請山友務必謹慎評估身體狀況再上山。

(中時 )