去年12月北美半導體設備出貨逾24億美元 年增17.8％ 15:462020/01/30 旺報 林汪靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），報告顯示，去年12月北美半導體設備製造商出貨金額為24.9億（美元，下同），較去年11月最終數據的21.2億元相比上升17.5％，相較於去年同期21.1億元則上升了17.8％。 SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美設備製造商的銷售額達到自2018年6月以來未見的新高，12月設備出貨這股增長表現，再次強調了先進的邏輯製程與晶圓代工投資所帶來的優勢。 (旺報 ) #出貨 #設備 #半導體 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》台積電老將才剛招手 疫情恐逼陸晶片業人才荒？ 14:302020/01/26 財經 拓連科技的電動車充電革命 美加州參議員也說讚 16:002020/01/27 財經 2020武漢風暴》這點狂輸北京、上海 疫情引爆竟是半導體惹禍？ 18:562020/01/27 財經 嚇！台積電ADR慘崩 台股後天難逃暴跌 09:262020/01/28 財經 趨勢5 控管IoT設備 確保物聯網安全 04:102020/01/29 產業特刊 專家看市－類股輪動加速 逢低切入 04:102020/01/29 產業特刊 專家看市－擁抱傳產 台股40兆的最後一哩路 04:102020/01/29 產業特刊 專家看市－投資引路 聚焦GPS三族群 04:102020/01/29 產業特刊 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ 16:372020/01/29 財經 安森美半導體登入彭博性別平等指數 12:452020/01/30 財經 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺696點 史上最慘 - 財經 - 工商 是你嗎？在小七買10元報紙 幸運中千萬發票大獎 - 財經 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 殺700點不夠慘？政院：國安基金進場時機還沒到 - 財經 - 工商 台股狂瀉近700點 網4字定義歷史上的今天 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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