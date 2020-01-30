SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），報告顯示，去年12月北美半導體設備製造商出貨金額為24.9億（美元，下同），較去年11月最終數據的21.2億元相比上升17.5％，相較於去年同期21.1億元則上升了17.8％。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美設備製造商的銷售額達到自2018年6月以來未見的新高，12月設備出貨這股增長表現，再次強調了先進的邏輯製程與晶圓代工投資所帶來的優勢。

(旺報 )