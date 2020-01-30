因應武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴大疑慮，新竹縣議會今天的新春團拜絕大多數議員都帶上口罩，留下少見不露臉團拜畫面。（陳育賢攝）

新竹縣政府與縣議會在鼠年開工這1天，仍依照往例一早9點與10點陸續辦理新春團拜，不過，因應大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴散疑慮，今天從縣長楊文科、議長張鎮榮起與所有參與團拜人員都帶起口罩，留下難得全員口罩裝團拜的畫面。

楊文科今天上午在先主持縣務會議後，與縣府1級主管舉辦新春團拜，隨後再率同副縣長陳見賢等至縣議會參加議長張鎮榮主持的議會新春團拜。

楊文科並向張鎮榮和議員們表示，基於武漢新型冠狀病毒肺炎防疫需求，縣府已動用200萬預備金，購買口罩、耳溫槍、消毒水提供第1線和民眾接觸的戶政、地政、派出所員警使用。

楊文科並感謝過去1年議會大力支持，嚴格督促、理性問政，讓縣政順利推動，縣府積極推動的5支箭、10大交通建設，希望獲得議會支持順利完成，縣府將與議會攜手防疫，守護鄉親的健康，但強調各項縣政會依序推動，不會因為疫情有所疏忽。

張鎮榮則感謝縣府團隊對防疫的重視，強調議會將全力配合防疫工作。他表示，縣議會是培育縣長、副縣長、立委、鄉鎮長的搖籃，感謝過去1年議員同仁配合和議會行政團隊的努力，每位議員也善盡為民喉舌和監督縣政的責任，展現議會優質的議事效率。

張鎮榮與副議長王炳漢也在團拜結束後，分別發放鼠年紅包，現場喜氣洋洋。

(中時 )