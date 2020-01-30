隨著中國大陸「武漢肺炎」疫情擴大，台灣今年首場國際大賽的「東京奧運棒球6搶1資格賽」，是否如期在4月登場備受關注，國際棒壘球總會決定將2月的疫情列入最終觀察期，再行隨機應變，最壞打算是易地比賽。

中國大陸的武漢肺炎疫情一時難以善了，勢必影響國內外的棒球比賽，全國棒協秘書長林宗成表示，目前國內的比賽正常規畫，暫不受到干擾；至於類似6搶1資格賽的國際賽正在等待國際棒壘球總會的決定。

由於武漢肺炎將從本周起進入高峰期，也就是2月的發展十分關鍵，林宗成表示，國際總會決定等待2月疫情的變化情況，觀察疫情是否可以受到控制；而且考量武漢肺炎病毒疫苗的研發進度等。

國際棒壘球總會將2月視為「觀察期」，研判各種疫情的進展因素再行決定賽事進行與否，若是疫情往好的可控制發展，6搶1資格賽不受影響；如果是不好的發展方向，將會有應變措施。

林宗成表示，東京奧運應會正常舉辦，所以6搶1資格賽沒有取消的想法，只是現在為「非常時期」，國際總會正在評估疫情進展，未來也可能出現應變的「非常手段」，不是延後決定比賽日期、就是改換比賽地點。

(中時 )