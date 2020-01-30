第二階段罷韓正式啟動，罷韓連署書究竟要怎麼填寫，才能避免連署書無效，「Wecare高雄」也針對幾個常見的Q&A做出回應。

「Wecare高雄」在臉書表示，第一天填寫（連署書）現場出現不少問題，致電高雄選委會確認「一人一張最安全」、「注意內文不要急著重填」，也整理出幾個Q&A。

其中提到，民眾身分證若是舊版原縣區，連署書則要填寫新的資料最保險（如：高雄縣xx市/鄉xx一律轉換「高雄市xx區xx里」），若已寫舊版是否有效，高選會需再請示中選會，所以填寫舊版的民眾先不需重寫。

若連署書七格中一個人寫錯，是不是整張都錯？僅有當事人無效，其他人仍有效。地址數字並無規定要寫國字或阿拉伯數字，但盡量和身分證上寫法一致，方便之後核對，也最保險。

另外，軍公教、剛滿20歲民眾都可以連署，對於年長者、無法書寫的人，高選會則回覆「建議要親筆填寫」，生日的部分，3.8.、03.08、3月8日都有效。

(中時電子報)