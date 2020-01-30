行政院會上午聽取國發會「2020經濟情勢展望」報告，針對主計總處預測今年的經成長率，仍能維持2.72％，蘇揆則提醒相關部會注意非洲豬瘟與武漢肺炎等疫情，對台灣產業可能帶來的各方面影響。

蘇揆在院會裁示，政府近年來推動經濟轉型創新，優化投資環境，為國人加薪減稅，透過前瞻基礎建設，帶動投資、擴大內需。面對國際局勢變遷，也能審時度勢、因勢利導，台灣經濟已走出過去停滯不前的困境，現在台灣的資金進來的增多、出去的減少，不論是廠商、經濟學者及國際預測機構，都預期未來台灣的經濟成長會再加速。

蘇揆也說，主計總處上週（1／21）已公布去(2019)年第4季經濟成長率為3.38％，不僅連續4季持續攀升，也是近6季以來最高；去年全年的經濟成長率也上修到2.73％，居亞洲四小龍之首，這是中央各部會、地方政府與國人共同努力下的成果；另主計總處也預測今年的經成長率，仍能維持2.72％，希望大家繼續努力。

面對武漢肺炎的劇烈衝擊，蘇揆說，有國際貿易紛爭、地緣政治等經濟風險的存在，但內需可望持續驅動國內經濟成長，相關部會應密切掌握國際情勢變化及疫情的發展，除了持續留意美中貿易談判進展、嚴密關注非洲豬瘟與武漢肺炎等疫情外，對台灣產業可能帶來的各方面影響，要從各方面加以注意，並從中尋找新的機會，適時掌握、給予產業必要的協助，也要密切掌控全球供應鏈重組契機，持續吸引高階製造產業鏈與資金回台，建構台灣成為亞洲高階製造及研發中心。

(中時 )