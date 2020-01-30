民眾於28日驅車前往苑裡賞花，卻在苗47線與田心五路交叉口發生擦撞。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苑裡花海綻放，遊客趁著連假期間前往賞花，卻發生交通事故，苑裡鎮田心里苗47線與田心五路路口，28日上午10許發生2轎車擦撞事故，由於該路段重要交通幹道，警方獲報迅速前往處理，並善用「雷射式測距儀」測繪製圖，10分鐘內排除事故現場，維持交通順暢。

通霄警分局社苓派出所警員游寓程，28日上午10時20分接獲勤務中心派案，在苑裡鎮田心里苗47線與田心五路交叉口發生1起2轎車擦撞事故，恐造成該路段車流量大增，立即驅車前往查看，並通報勤務中心派人員於故障車輛後方指揮交通，避免後車追撞，衍生其他交通事故。

正值苑裡鎮山腳、社苓地區農田花海綻放，不少民眾利用春節連續假期外出賞花，通霄警分局指出，發生事故的路段為賞花車輛必經的重要交通幹道，來往車輛頻繁，將導致後方車流壅塞，處理員警利用縣警局新配發的雷射式測距儀，在現場依規定測繪製圖，10分鐘內就排除事故，迅速恢復交通順暢。

分局長林振明表示，春節連續假期出遊車流增多，警方除了於部分路段實施交通管制外，也執行交通疏導事項，據觀察，路口車禍多為行經路口未減速、禮讓導致，呼籲用路人通過路口時，減速、觀察後再通過。

(中時 )