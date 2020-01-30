武漢肺炎疫情嚴峻，全國工業總會30日表示，目前仍有30萬家台商企業，200萬以上的台幹，在大陸地區生活、工作與投資，而重災區的武漢則有1,000家台企在當地設廠營運，面對廣大的台商同胞，正在與武漢肺炎病毒艱辛對抗，工總呼籲各界本於「人饑己饑，人溺己溺」的精神，發揮同胞愛，給予必要的關懷與協助。

工總表示，兩岸在過去有著綿密的經貿往來，造就廣大的台商在大陸生根茁壯並加深兩岸的產業鏈結，間接帶動台灣的經濟成長與投資收益，雖然歷經美中貿易爭端，兩岸的經貿互動與民間互助並未間斷，此次武漢肺炎疫情蔓延，已嚴重影響兩岸人員及正常貨物往來，甚至因工廠開工延誤造成兩岸產業斷鏈，此對台灣經濟將帶來重大衝擊。

工總王文淵理事長關懷武漢肺炎疫情，春節期間邀集工總監事會召集人潘俊榮、副理事長詹正田及該會主要幹部等人共同會商因應對策，渠等咸認為兩岸人員與貨物往來密切，在防疫工作上難以獨善其身，置身事外，惟有使大陸疫情早日獲得有效控制，才是台灣人民健康安全的最佳保障，所以兩岸必須共同防疫，以化解此次危機。

工總呼籲全體會員及業界應緊急透過其在各地投資的台商，對當地提供必要的資金、醫療資源與物品協助，希望助人助己，儘速使疫情早日獲得控制，共同維護兩岸人民的健康，並降低其可能對兩岸經濟造成的衝擊。

(工商 )