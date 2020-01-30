武漢肺炎延燒，為解決口罩供不應求的問題，中央流行疫情指揮中心已宣布，28日起在全台超商緊急供應醫療用口罩，每人每天限購3片，不過有人質疑超商的散裝口罩真的衛生嗎？沒想到網友答案竟意外一面倒！

有網友在PTT以「超商的散裝口罩，感覺不怎麼衛生」為題表示，由於超商店員用手拿三片口罩給他，讓他感覺不怎麼衛生，所以就不買了，質疑「這幾天的限購三片，就只能買這種的？」不過PO文一出卻意外引起不少網友撻伐「在這種非常時刻，有口罩就該知足了，不用就給其他人用吧！」。

多數網友認為，超商都有一定的SOP，不用太過擔心，「我家這邊店員會用酒精消毒再分裝成袋」、「我這邊是口罩送來後，幾個店員就洗手、消毒、戴手套，開始3個一組分裝好用膠帶封起來」、「我們這邊的店員都有戴手套，用袋子裝好」、「早就公告臨時方案了，不爽不要買」。

不過仍有少數網友認為「櫃檯一堆人去結帳細菌最多」、「我還是只敢買有包裝的」、「不太衛生的感覺」。

(中時電子報)