三星正式發出媒體邀請函，預計在2月11日將在美國舊金山盛大舉行新機發表會，若無意外，三星將端出上半年度旗艦機Galaxy S系列新機，且有機會同場加映新款折疊手機。

三星每年按照慣例會在上半年端出Galaxy S系列旗艦機，下半年則是大螢幕Note系列，只是據悉，本次三星Galaxy S系列新機，並未延續去年的S10，將新機命名為S11，反而是一口氣進階到「S20」，相關規格，也早有消息流出，三星本次恐針對Galaxy S系列一口氣推出Galaxy S20、Galaxy S20+，以及僅有5G連網規格的Galaxy S20 Ultra，處理器方面，也會和三星以往相同，按照不同市場推出搭載三星Exynos 990或是高通Snapdragon 865的產品，至於照相功能上，傳出Galaxy S20 Ultra將搭載1億800萬畫素主相機，且還有4000萬畫素視訊鏡頭，若真如此，也將帶來不少話題性。

另外，在摺疊機上，三星也有可能推出新款折疊機「Galaxy Fold 2」，但究竟三星葫蘆裡賣甚麼藥，還需要靜待發表日一探究竟。

(時報資訊)