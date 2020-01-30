虹揚發展科技(虹揚-KY)(6573)受惠於太陽能需求回溫，以及公司全力佈局TV保護元件、節能元件及車用整流元件與場效電晶微(MOSFE)整流產品等佈局逐漸顯現，今年營運可望擺脫去年谷底，虹揚-KY董事長方丁玉表示，雖然外在變數很多，但今年業績會比去年好，今年會比2019年快樂得多。

虹揚-KY過去兩年受到太陽能市況不佳、新廠搬遷及中美貿易戰等多項利空影響，營運陷入谷底，不過隨著太陽能需求回溫，以及公司自主研發太陽能旁路模組開始大量出貨，虹揚-KY營運自去年第4季回穩，並可望在今年重回成長軌道。

方丁玉表示，2019年受到中美貿易戰、太陽能市況不佳及揚州新廠搬遷等因素衝擊，營運表現不佳，不過太陽能系統設計年限雖然是25年，但一般是15年要更新一次，歐美地區自今年開始進入更新潮，且公司新開發太陽能旁路模組(採用3到6顆二極體)目前在大陸地區能生產的廠商不到5家，獲得太陽能廠青睞，在太陽能旁路模組開始大量出貨及太陽能更新需求增溫下，預估今年太陽能營收有機會回升到之前榮景年營收10億元，佔公司營收比重可望高於去年的35%。

在新產品方面，虹揚-KY亦已有初步成效，包括：推出自主研發的太陽能旁路模組、超微型DFN0603(0201)封裝的新型ESD二極體系列、TO-251封裝的金氧半場效電晶體(MOSFET)與業界獨特少有的快速恢復橋式整流器系列產品等，並取得兩岸二極體封裝結構新型專利，有益於產品製程及庫存產品的彈性調配，有效降低成本。

在車用方面，目前虹揚-KY車用二極體包括:車燈、雨刷控制器、GPS、車用影音系統及車用發電機二極體等產品，隨著歐美車廠訂單回流，今年車用二極體產品可望較去年明顯成長，期待今年車用產品佔比可望從去年的2%拉升到10%。

(時報資訊)