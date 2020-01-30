麗豐-KY(4137)主要營運重心為大陸市場，面對大陸新型冠狀病毒延燒，麗豐-KY表示，自農曆年前已全面實施各項因應舉措。麗豐-KY表示，自疫情開始從湖北省武漢傳出，麗豐-KY隨即要求克麗緹娜(中國)武漢分公司之所有員工在家工作，除非必要盡量減少外出，目前武漢分公司之所有員工未傳出任何病例，麗豐-KY也宣布，大陸的各子公司及加盟店家已延至2月10日營運。

麗豐-KY也在春節前主動發送自營電商通路「新美力商城」之克微粒口罩給公司同仁，在疫情影響之際絕不刻意漲價，並再次向所有同仁、加盟主等進行衛教宣導，要求各地區之辦公場所、店家應徹底清潔，春節正常營運的門店嚴格規範必需配戴口罩。

隨著疫情的發展，麗豐-KY春節期間亦要求所有部門主管必需每日主動管理及回報轄下員工(包括親近同住家人)之身體狀況，若有發燒、異常等情形，應隨時回報，且所有麗豐-KY子公司、店家等營運單位皆需配合當地政府宣佈之春節假期延長規定調整上班時間。

此外，麗豐-KY針對疫情較嚴重的湖北市場二百多家加盟店以及武漢分公司所有員工，在春節期間調配公司現有庫存及協調物流運輸，為每家店、每位分公司同仁發送數瓶洗手液及蔓越莓沖劑，並直接配送至店家及各員工之所在地點。

除上述之外，麗豐-KY將持續密切關注疫情狀況，要求各子公司、各部門主管對部門同仁必需做到每日主動通訊回報各員工及親近同住家人的狀況，處於大陸的各子公司及加盟店家已延至2月10日營運，同時不斷呼籲員工、店家一起保護自己、對抗疾病，讓此次疫情盡早得以控制。

麗豐-KY今開紅盤股價也受到疫情衝擊，一路鎖死在漲停，終場收在221.5元。

(時報資訊)