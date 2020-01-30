武漢肺炎疫情增溫，引發民眾搶購口罩。行政院發言人Kolas Yotaka今（30）日在院會後記者會表示，行政院已召集衛服部及經濟部共同協調，初步達成4點結論，將由政府統一徵購400萬片口罩後統一調控分配、統一銷售端售價，並積極協助提升口罩生產量。

衛服部今日在行政院會報告「嚴重特殊傳染性肺炎疫情現況及應處作為」，表示口罩屬經濟部管理的民生物資，衛服部針對中央、醫療院所及衛生局所三級儲備醫療戰備物資，在22～29日已支援釋出1970萬片外科口罩至四大超商及藥妝通路。

按經濟部規畫，針對口罩供給部分，將祭出增加供給、支援通路、提升產能、管制出口、徵用口罩、加強宣導等6大措施。而衛服部今日將再釋出600萬片外科口罩，支援四大超商及藥妝通路。

衛服部次長何啟功表示，今日正式開工後，台灣每日口罩生產量估回升至400萬片、目標上看420萬片，後續希望進一步提升至470萬片。而行政院長蘇貞昌指示，若未來產能可進一步提升至500萬、甚至600萬片，請經濟部進一步協助廠商達成。

Kolas Yotaka表示，行政院上午已召集衛服部及經濟部共同協調，初步達成4點結論。首先，將依傳染病防治法規定，由政府統一徵購400萬片口罩後，統一調控分配給全國銷售通路。其次，經濟部將配合衛服部，提供防疫人員所需口罩供應。

第三，Kolas Yotaka指出，為防止口罩價格被哄抬，將統一銷售端口罩售價。最後則是強化供給，經濟部正積極協調，在今日正式開工後，每日口罩產量將上看400～420萬片，未來希望能夠達到600萬片、甚至更高。

衛福部次長何啟功表示，由於各物流成本不一，目前口罩定價每片8元，為召集所有通路業者討論後決定。衛服部將盤點目前每日使用量及銷售量，若發現民眾購買仍不順，經濟部及疫情指揮中心將考慮建置集中物流平台，掌握通路及流向，讓民眾都能買得到口罩。

(時報資訊)