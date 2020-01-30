該店是地方有名口罩工廠販賣部門，當時民眾排隊是為搶購「兒童口罩」，下午四點後才開始販售成人口罩，該店現仍擠滿排隊人潮。（戴上容攝）

武漢肺炎擴大，民眾紛紛搶購口罩，新莊中和街30日上午某口罩專賣店出現排隊人龍，某男疑因久候多時、脾氣大爆炸，竟爆打、鎖喉、重摔一旁拍攝的無辜中國時報黃姓記者，施暴民眾犯案後逃逸無蹤，黃姓記者有眩暈情形正在台北醫院檢查，警方已循線調查逃逸男子。

台灣已有8例2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地加強防疫，民眾也爭相購買口罩防疫，30日上午11時許，新莊一男子在等候排隊購買口罩時，疑因久候多時，看一旁拍攝人龍的黃姓記者不順眼，先飆罵「幹X娘」、「你會死得很難看」等威脅語句，之後伸手搶手機阻撓拍攝，並對記者進行鎖喉、爆打，造成該記者頭部暈眩、全身挫傷情形，附近民眾見況不斷大喊「不要打人！」，施暴男子隨即逃逸。

黃姓記者遭打後，頭部有眩暈情形，目前人在署立台北醫院驗傷，驗傷完將向新莊警分局提出告訴。據了解，該店是地方有名口罩工廠販賣部門，當時民眾排隊是為搶購「兒童口罩」，下午四點後才開始販售成人口罩，該店現仍擠滿排隊人潮。

另一間位於新北市新莊區復興路口罩工廠，30 日上午還未開業就大排長龍，民眾得知工廠下午才營業仍執意排隊，並表示「今天是開工日，為了家人特地請假買口罩」；而位於林口威欣利實業口罩批發工廠則指出，明天起將開放零售，林口區居民每人限購一盒。

(中時 )