周錫瑋臉書直播

國民黨面臨大海嘯，不僅總統候選人韓國瑜以260萬之差，慘輸力拚連任的總統蔡英文，區域立委也落敗多席，民進黨取得完全執政。深受「韓粉」追捧的台北縣前縣長周錫瑋，今日在臉書宣布「不參加這一次黨主席選舉」，盼自己的不參選，能促國民黨團結。

周錫瑋在臉書發表直播，文字寫道：「國民黨要徹底改革！周錫瑋不參加這一次黨主席選舉，集體領導、年輕衝勁、跳脫框架、團結無私。」影片中，周不僅呼籲藍營跳出過往「一人治全黨」落伍框架，更思考國民黨該如何重被人民喜歡？國民黨又該如何真正的團結？高雄市長韓國瑜正面臨「罷韓」危機，該怎麼做才能讓他不被罷免？更反思國民黨的兩岸方針，能否調整步伐跟上時代？

周錫瑋也指出，外界普遍認為此次國民黨敗在年輕人上，但從260萬票的差距來看，不投給國民黨的又豈只是年輕人？「外面世界已經變了！」周大聲疾呼國民黨也該快速應變，以創新想法、做法讓人民接受，所以他最早提出「集體領導」構想，就是由幾位大家都能接受的人，共同來討論國民黨「路線」與「目標」，這也符合當今時代潮流。

此外，周錫瑋更直言，過去曾擔任黨主席或副黨主席者，就不該再來參選此次黨主席了，「給年輕人一個機會，是很好的！」甚至表示，有人對他說，某位出來參選的人很年輕、很氣盛且很少帶有笑臉，但他支持這個人，因為他支持「給年輕人一個機會」！因為國民黨確實需要「給年輕人一個機會」！周回想自己做立法委員時，同樣年輕氣盛、橫衝直撞，也未把人際關係處理得非常好，這本是年輕本色，只要有投身付出的心，又為何不給一個機會呢？經驗老成的人反可以自身經驗協助。國民黨的集體改革與集體領導中，他不會缺席。

(中時電子報)