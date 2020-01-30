中鋼(2002)公佈2019年12月份合併營收為291.03億元、月增5％，單月合併稅前淨損為10.22億元、月減248％，累計合併稅前盈餘為128.01億元、年減60％，累計每股稅前盈餘約0.81元。

(工商 )

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