林暐恆（阿KEN）首部自編自導自演電影《練愛iNG》卡司陣容堅強，邀來金鐘獎最佳導演馮凱以及台灣戲劇一哥宋逸民在片中亮相，原來阿KEN在17年前初進演藝圈時加入的電視劇劇組，就是進馮凱執導的經典八點檔古裝大戲《青龍好漢》劇組，而宋逸民亦在《青龍好漢》中則擔任要角。

當時初出茅廬的阿KEN在劇組接受了馮凱的震撼教育，也得到宋逸民的許多暖心照顧，這段經歷對阿KEN來說色彩鮮明記憶強烈，受到這兩位資深前輩們許多的照顧是一直牽動著他在演藝圈繼續往前走的力量，他為此埋梗長達17年，如今把這段個人血淚史搬上大銀幕，特別找來馮凱導演以及宋逸民來合作，而宋逸民亦睽違30年重返大銀幕，以帥氣古裝再登場。

馮凱（左起）、阿KEN、宋逸民一同合作。（藝起娛樂提供）

電影有一幕情節是馮凱飆罵不知如何使用收音麥克風的阿KEN，阿KEN也表示：「這段完全是真的，就是被馮凱導演臭罵，我當時真的很多事都不懂，也完全不知如何舉麥克風收音，被罵完後感觸很深覺得好丟臉。」

至於戲劇前輩宋逸民，阿KEN表示：「大家只看到螢光幕前他的帥氣打鬥戲，我當時是24小時跟逸民哥相處，他拍戲累到可以隨時就在片場閉目養神，大熱天40度頭頂黏著長假髮且全身上下都穿長袖古裝，要不停的做打鬥，汗從假髮滲出來再繼續拍，那需要超人般的毅力，當時就非常的敬佩逸民哥。」

宋逸民目前沒有任何演出表演的工作，也不接受其他的邀約，阿KEN找到宋逸民的老婆陳維齡，她馬上為老公一口答應，宋也帶著從未看過爸爸拍片時瀟灑帥氣英姿的小女兒宋語喬到片場探班。電影3月13日上映。

(中時 )